Хуситы заявили о нанесении удара по судну в Аденском заливе

Речь идёт о контейнеровозе Lobivia, шедшем под флагом Сингапура, отмечает издание The National.

«Удар был точным и прямым», — сообщил военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари.



При этом в Управлении морских торговых операций Великобритании уточнили, что у судна в результате попадания двух ракет повреждён левый борт. Никто из членов экипажа не пострадал.

С ноября прошлого года в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе фиксируются нападения йеменских хуситов. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем.