На Западе сделали заявление о Черном море

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что потеря ВСУ Угледара будет означать окончание боевых действий в Азовском и Черном море. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, переход Угледара под контроль российских сил сделает невозможным дальнейшее продвижение ВСУ на юг, что поставит точку в боевых действиях за Азовское и Черное море. При этом Меркурис считает, что потеря Угледара также сделает невозможным контрнаступление ВСУ в сторону Черного моря.

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«Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря», — заявил он.



Ранее Меркурис заявил, что новое контрнаступление ВСУ улучшит позиции России.