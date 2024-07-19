На Западе сделали заявление о Черном море

Британский эксперт заявил, что потеря Угледара завершит боевые действия на воде
Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что потеря ВСУ Угледара будет означать окончание боевых действий в Азовском и Черном море. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
По мнению эксперта, переход Угледара под контроль российских сил сделает невозможным дальнейшее продвижение ВСУ на юг, что поставит точку в боевых действиях за Азовское и Черное море. При этом Меркурис считает, что потеря Угледара также сделает невозможным контрнаступление ВСУ в сторону Черного моря.
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«Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря», — заявил он.
Ранее Меркурис заявил, что новое контрнаступление ВСУ улучшит позиции России.