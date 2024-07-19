ВСУ неожиданно оставили важный поселок без боя

По сообщениям с мест, Вооруженные силы РФ добились важного успеха на Покровском направлении - взят поселок Прогресс.

© Российская Газета

Никто не ждал здесь легкой победы. Утром 19 июля появились сообщения о том, что штурмовые отряды ВС РФ вошли в поселок с востока. Ожидались затяжные жестокие бои: поселок невелик, но очень удачно расположен, поэтому обороняли его две полноценные роты ВСУ.

Однако уже к концу пятницы по Сети разлетелись кадры, снятые российским беспилотником: бойцы 1-й Славянской бригады машут руками с западной окраины Прогресса.

Украина отводит основные силы с Харьковского направления

"Это один из самых массовых откатов ВСУ за последнее время", - пишет Военная хроника.



Взятием Прогресса ВС РФ решили две важные задачи. Во-первых, заперли остатки гарнизона ВСУ из Авдеевки на юге, у Новоселовки Первой и Межевого. Во-вторых, российские силы теперь могу выбирать направление следующего удара. Могут ударить на север, отрезав от снабжения Торецк и Константиновку. Могут на юг - и нависнуть над Селидово.

Оба варианта плохи для ВСУ - в том числе и потому, что для реагирования понадобятся новые резервы.