США готовят срочный пакет военной помощи странам АТР на $2 млрд

Власти США намерены предоставить нескольким странам и территориям в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) пакет военной помощи на общую сумму около $2 млрд с целью противостояния КНР. Об этом со ссылкой на источники сообщил еженедельник Defense News.

По его данным, пакет включает в себя $1,2 млрд для Тайваня, $500 млн для Филиппин и около $300 млн для распределения между другими партнерами Вашингтона, такими как Вьетнам и островные государства в Тихом океане. В настоящий момент инициатива находится на стадии согласования в Конгрессе США, однако ожидается, что процедура одобрения основной части пакета не затянется больше, чем на две недели.

По данным еженедельника, в рамках американской помощи Филиппины и Тайвань получат ряд "асимметричных систем", что может означать передачу их вооруженным силам ракет и беспилотников. Для Тайваня Вашингтон предусмотрел оплату расходов на обучение военнослужащих, а также укрепление военно-морских сил острова.

По информации издания, власти США рассчитывают, что доставка военной помощи займет от полугода до года, хотя обычно реализация таких программ может затягиваться на несколько лет. Как отмечает источник Defense News, определенная спешка в этом случае связана с обострением отношений между партнерами США в АТР и Китаем.

Некоторая часть средств из пакета помощи будет направлена на то, чтобы побудить страны региона отказаться от приобретения российского вооружения. Взамен им будет предложено принять участие в проектах американского военно-промышленного комплекса.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.