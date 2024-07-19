Стало известно об эвакуации солдат ВСУ в Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает солдат из приграничных районов Харьковской области вглубь региона. Об эвакуации украинской армии стало известно из сообщения местного жителя, передает РИА Новости.

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«На харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гороховатка», — заявил пожелавший остаться анонимным собеседник агентства.



Он отметил, что линию боевого соприкосновения уже покинули сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее глава российской Харьковской военной областной администрации Виталий Ганчев сообщил, что сейчас под контролем Вооруженных сил России находятся 52 населенных пункта в регионе. По его словам, 34 из них на купянском направлении и 13 на севере области контролирует российская администрация, а еще пять — военные.