Военный корреспондент RT Мурад Гадзиев побывал в освобожденном российскими войсками Очеретине в ДНР. Как сообщает RT, журналист отметил, что в этом месте видна «война будущего».

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По словам военкора, его команде удалось первой среди журналистов войти в Очеретино. Сейчас над населенным пунктом небо заполонили FPV-дроны и различные беспилотники-камикадзе.

«При этом никаких гарантий безопасности нет. Здесь четко понимаешь, почему сейчас (с украинской стороны — прим. ред.) зашла речь о переговорах», — сказал Гадзиев.



Журналист добавил, что как только российские войска подходят ближе, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают позиции, поскольку у них нет мотивации сражаться. Сейчас Вооруженные силы РФ наступают к северу примерно в 2 километрах от Архрангельского, к северо-западу давят на Тимофеевку, к западу — на Прогресс, а к юго-западу — на Новоселовку.