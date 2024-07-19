Раскрыты главные условия капитуляции Украины в течение полутора недель

При взятии под контроль Славянска Вооруженными силами России Украина с большой вероятностью капитулирует, допустил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что также Киев запросит мира сразу же через неделю-полторы, если западные союзники перестанут обеспечивать финансовую помощь.

Первое: если финансово-экономическая помощь Украине прекратится сегодня же, то через неделю-полторы Украина запросит мира и капитулирует. Второе: падение таких населенных пунктов как Краматорск, Славянск, вход ВС РФ в пределы Запорожья и Харькова, подход ВС РФ к Николаеву и Одессе. И тогда Украина запросит мира, — пояснил эксперт.



По словам Матвийчука, переговоры могут начаться только тогда, когда Украина полностью прекратит все боевые действия. По его мнению, также решению конфликта дипломатическим путем поспособствуют разоружение ВСУ и переход украинской экономики на мирный лад.

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Переговоры начнутся только когда Украина полностью прекратит боевые действия, разоружит свою националистическую армию, перестроит экономику на мирный лад, а территории, взятые под контроль Россией, признает российскими, — добавил Матвийчук.



Глава Института прогнозирования и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эмманюэль Дюпюи ранее предположил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен получить от России отказ от переговоров, чтобы затем обвинить Москву в их срыве. По его словам, Киев неспроста «протягивает руку русским».