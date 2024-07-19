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ВСУ потеряли более 13 тысяч солдат за неделю в зоне СВО

За неделю ВСУ потеряли более 13 тыс. военнослужащих в зоне СВО, заявили в Минобороны России.

ВСУ потеряли более 13 тысяч солдат за неделю в зоне СВО
© globallookpress.com
«Потери ВСУ составили до 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны России также заявили об освобождении населённого пункта Юрьевка в ДНР.

5 мая Министерство обороны подтвердило, что Вооружённые силы России взяли под полный контроль посёлок Очеретино в ДНР.

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Минобороны России