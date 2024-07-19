ВС России освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Юрьевка в Донецкой народной республике. Об этом в пятницу, 19 июля, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

© МИНОБОРОНЫ РФ

— Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобождён населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики, — следует из заявления ведомства в Telegram-канале.



6 июля российские военные освободили населенный пункт Сокол в ДНР.

В начале июля подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой народной республики.