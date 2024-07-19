В Германии заявили об успешности тактики ВС России на Украине

Тактика Вооруженных сил (ВС) России атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру истощила Украину и оказалась успешной, пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости», — пишет издание.



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Отмечается, что отсутствие попыток ремонта касаются как и возможных новых атак со стороны ВС России, так и в нехватке необходимых для этого запчастей.