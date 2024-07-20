Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ

Российские военные дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом стало известно из заявления Минобороны России, опубликованного в официальном Telegram-канале военного ведомства.

«В период с 14.30 до 18.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Ранее Российская армия уничтожила две пусковые установки и станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Кроме того, ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и полевой склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).