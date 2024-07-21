Над Белгородской областью и Черным морем сбили беспилотники ВСУ

МО заявило о перехвате и уничтожении восьми БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской областью и Черным морем.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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"Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря", - отметили в ведомстве.