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МО заявило о перехвате и уничтожении восьми БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской областью и Черным морем.

Над Белгородской областью и Черным морем сбили беспилотники ВСУ
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря", - отметили в ведомстве.

Военные новости
Вячеслав Гладков
Минобороны России
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