Феномен Крынок, Работино, Бахмута объясняется желанием командиров ВСУ заработать на гибели украинцев, а в стране появился целый теневой сектор экономики, связанный с военными действиями. Об этом пишет «Царьград».

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Ранее украинские СМИ сообщили, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024 года официально пропали 788 украинских солдат. Их объявили в розыск. При этом Работино в 2023 году украинские военные стремились взять любой ценой. Для его захвата Киев отправил бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. Однако в этом году населенный пункт перешел под контроль России.

В июле координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщал РИА Новости, что военнослужащие ВСУ расстреливали сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Работино, ровно то же самое было и в Крынках. Масштабные потери ВСУ понесли и в Бахмуте.

По мнению военкора Владлена Чертинова, удержание этих населенных пунктов «было лишено военного смысла», но они были идеальны «с точки зрения зарабатывания денег».

«Генералы и командиры не могут не воевать, потому что им выгодны мертвые души - убитые, которые числятся живыми и на которых какое-то время поступает денежное довольствие. Этим и только этим объясняется феномен Крынок, Работина, Бахмута и других населенных пунктов», - написал он.



Косвенно это подтверждают и официальные данные, согласно которым число погибших солдат ВСУ составило 30 тысяч человек, тогда как пропавших без вести - более 1,5-1,6 миллиона, пишет издание.

При этом «Царьград» обратил внимание на то, что на Украине процветает целый теневой сектор экономики, основанный на взятках. В частности, за взятку можно не отдавать свою машину на нужды армии, получить бронь, а оказавшись на передовой не ходить в бой или уйти в отпуск.

«Свежая история: командир отделения судна ВМС получал с подчиненных 150 тысяч гривен в месяц за увольнения на берег по выходным. Взятки на легальный выезд из страны для украинских мужчин достигли уже 20 тысяч долларов на человека, на сопряженный с риском для жизни нелегальный переход (переплыв) границы - 7 тысяч», - говорится в статье.



Также «осваиваются» те деньги, которые выделяются на строительство. В частности, Владимир Зеленский заявлял, что в Харьковской области построена мощная линия обороны. Но с началом наступления ВС России выяснилось, что никаких укреплений там нет.

Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил западным СМИ, что первой линии обороны в Харьковской области «просто не было», несмотря на то, что ранее украинские официальные лица рассказывали о выделении на строительство укреплений огромных средств. Попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий также заявлял, но уже российским СМИ, что в системе обороны Харькова была «просто-напросто очень большая дырка». Он отметил, что простые военнослужащие об этом не знали, так как от них требовали передвигаться только по определенному маршруту и в одном секторе, и они были уверены, что вокруг минные поля.