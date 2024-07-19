Зеленский возмутился освобождением бывшего украинского разведчика

Владимир Зеленский возмутился освобождением из СИЗО бывшего офицера сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского, который пытался завербовать российского летчика. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Lenta.ru

«По моей информации, в ОП [офисе президента] уже несколько дней идут страшные разборки, - написал Дубинский в Telegram-канале. - Зеленский требует объяснений, как случилось, что Кропивницкий суд выпустил Червинского под залог». ТАСС

15 июля Кропивницкий суд отпустил Червинского из СИЗО под залог в размере 9 млн гривен (более $219 тыс.), который был внесен экс-президентом Украины Петром Порошенко. 18 июля Шевченковский райсуд Киева отправил Червинского под круглосуточный домашний арест. Газета.Ru