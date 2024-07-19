Зеленский возмутился освобождением бывшего украинского разведчика

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился освобождением из СИЗО бывшего офицера сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского, который пытался завербовать российского летчика. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает ТАСС.

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По его словам, в офисе президента уже несколько дней идут «страшные разборки», так как Зеленский требует объяснить, почему выпустили Червинского.

Он также заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак убеждает президента, что экс-разведчика выпустили, потому что бывший президент страны Петр Порошенко подкупил судей. При этом замглавы офиса президента Олег Татаров обещает посадить взяточников в тюрьму, хотя это он давал указание в суд отпустить Червинского.

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Дубинский утверждает, что у Татарова давно налажены бизнес-связи с Порошенко, ведь именно он «успешно продал ему с десяток уголовных дел против него самого». Помимо этого, депутат указал на слухи о конфликте между Татаровым и Ермаком, так как последний считает, что замглавы офиса президента «перегружен властью и влиянием».

Ранее на Украине суд отпустил под залог подозреваемого в подрыве «Северных потоков» бывшего разведчика ВСУ Романа Червинского. Залог составлял 9 миллионов гривен (более 19 миллионов рублей).