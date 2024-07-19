Многие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) хорошо относятся к России, но не могут об этом рассказывать из-за страха правового преследования. О скрытой симпатии украинских военнослужащих рассказал пленный боец ВСУ Андрей Бугаев, сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

«Большинство из них настроены к России ближе, но никто не скажет об этом. Опасаются, что их будут преследовать по закону», — заявил военнопленный.



Он сообщил, что оказался в плену вместе со своими товарищами, попав в окружение после боя.

Ранее о состоянии ВСУ высказались в Швейцарии. По словам полковника Генштаба Швейцарии в отставке Жака Бода, украинская армия сейчас сильна ослаблена, и западные союзники уже не могут ей помочь.