На Западе назвали бесшумную угрозу от России

Бесшумные российские подводные лодки, получившие на Западе наименование Kilo II, несут большую угрозу, пишет The National Interest. Последняя версия модернизированных субмарин может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры. А недавно они выполнили задачи в Ирландском море, отмечает издание.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что подводные лодки Военно-морского флота России неоднократно замечались у берегов Великобритании за два года. Как отмечается, российские субмарины два раза проводили операции в Ирландском море с 2022 года.

Британская Daily Express до этого писала, что президент России Владимир Путин послал США сигнал, отправив корабли к Кубе. Отмечается, что этот шаг Кремля должен послужить предупреждением Западу о том, что недооценка российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной.

Ведущий конструктор конструкторского бюро «Малахит» Игорь Караваев рассказал, что предприятие разработало концепцию новой малой подводной лодки «Сервал». По его словам, проект уникален тем, что при относительно небольших размерах аппарат сможет выполнять широкий спектр задач. Как заявил специалист, субмарина будет стрелять торпедами, крылатыми ракетами, ставить мины, проводить разведку и скрытно высаживать боевых водолазов.