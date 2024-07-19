Хуситы заявили о ночном ударе по Тель-Авиву

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) в ночь на пятницу нанесло удар по Тель-Авиву с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

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Как говорится в заявлении, опубликованном в телеграм канале представителя "Ансар Аллах", хуситы провели "военную операцию, которая заключалась в нанесении ударов по одному из важных объектов" в Тель-Авиве.

Для атаки на город хуситы использовали новый БПЛА под названием "Яффо", который, по утверждению мятежников, может обходить системы ПВО противника.