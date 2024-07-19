Операция по освобождению села Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР) на южнодонецком направлении заняла всего несколько часов. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира взвода 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота десантно-штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Иваныч.

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На подготовку операции ушло несколько недель. В ходе подготовки российские бойцы отрабатывали штурм на полигоне в условиях, которые были максимально приближены к тем, что были в Урожайном.

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По слова собеседника издания, штурм прошел слаженно.

«Группа пошла — взяла дом, закрепилась. Следующая группа таким же образом. Контроль местности, постройки, погреба — все это нужно было зачищать», — рассказал он, добавив, что «сначала взрывали, затем заходили».



Ранее спикер группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Волошин признал, что войска оставили позиции в поселке Урожайное в Донецкой народной республике, утратив контроль над населенным пунктом. По его словам, командование украинских войск сочло дальнейшее нахождение личного состава на территории Урожайного угрозой для боеспособности армии.