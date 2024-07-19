Спецоперация на Украине 19 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 июля 2024 года.

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Над Курской областью сбили семь украинских дронов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в небе над регионом сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает «Газета.ру».

Позднее стало известно, что уничтожен еще один беспилотник.

Над Курском прогремела серия взрывов, а силы ПВО сбили украинские беспилотники.

Рогов заявил об уничтожении украинских пунктов управления БПЛА в Запорожской области

Российские бойцы ударили по пунктам управления беспилотниками средней дальности Украины, сообщает «Газета.ру».

Это произошло в двух населенных пунктах Запорожской области. В районе Малой Токмачки и Новоданиловки авиация России нанесла удары по пунктам управления БПЛА, которые могут работать на дистанции до 20 км. В результате несколько пунктов были уничтожены.

После этого произошло резкое снижение интенсивности использования дронов Вооруженными силами Украины.

Расчёт гаубицы 2А65 «Мста-Б» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ

Расчёт российской буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» уничтожил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщает RT.

По данным Министерства обороны России, опорный пункт противника был оборудован в лесопосадке вдоль одной из дорог на правобережье Днепра.

Также артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой.