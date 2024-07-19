Артиллеристы уничтожили пункт управления батальона ВСУ на Днепре

МО: ВДВ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра
Бойцы из состава артиллерийского подразделения ВДВ провели успешную операцию по уничтожению пункта управления батальона Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).
В рамках контрбатарейной борьбы на направлении Каховка подразделения артиллерийского соединения ВДВ, входящие в группировку войск «Днепр», ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на оборонительной линии реки Днепр в Херсонской области, указали в военном ведомстве.
Подполье: ВС России ударили в районе Весяного в Николаевской области, где был батальон ВСУ
По данным воздушной разведки, расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» артиллеристов-десантников нанесли точный артиллерийский удар, уничтожив пункт управления батальона ВСУ на правом берегу реки Днепр.
По информации разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку огня, артиллерийский удар был нанесен в момент прибытия группы офицеров на командный пункт батальона, как указано в сообщении. В перехваченном радиообмене противник сообщал о поражении находившихся в пункте управления офицеров и личного состава батальона ВСУ. После выполнения задачи бойцы отошли в безопасное место.
Ранее российские десантники уничтожили дронами четыре наблюдательных пункта ВСУ.