Специальная военная операция (СВО) на Украине завершится в 2024 году полной победой России, независимо от поставляемого киевскому режиму оружия. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-1» сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он указал, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) понесли хоть и несущественные, но все же потери. Генерал подчеркнул, что Украина лишилась в разы больше людей.

Победа России на Украине станет благом для всего мира

— Я больше чем уверен, что бы ни происходило, что бы ни дали противнику, мы в этом году СВО завершим нашей победой, — заключил он.



Алаудинов выразил уверенность в завершении СВО в текущем году, ссылаясь на Священное писание. Также он отметил, что противники РФ уже «посыпались» по всем фронтам, в то время как российские военнослужащие продолжают освобождать новые территории.

Генерал-майор подчеркнул, что даже после победы России враги будут пытаться нанести ей вред, но у них ничего не получится, передает «Силовой блок».

Алаудинов неоднократно говорил о скором завершении спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал 11 июля, отметив, что на это есть несколько веских причин. Спустя шесть дней он сообщил аналогичную новость, подчеркнув, что украинские бойцы повально сдаются в плен.