Мобилизация: последние новости на сегодня 19 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 июля 2024, в материале «Рамблера».

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Путин перестраивает цепочку импорта для оборонки

Глава государства Владимир Путин ускоряет поставки зарубежной продукции для стратегических, критически важных отраслей экономики, в том числе оборонного комплекса, сообщает «Ура.ру».

С этой целью президент РФ провел установочную встречу с новым главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

Отмечается, что растет результативность таможенного контроля, увеличивается автоматизация, повышается пропускная способность, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий.

В России разрабатывают РЭБ-автомобиль "Витязь"

Для разведывательных групп и сил специальных операций России, действующих на переднем крае в зоне проведения специальной военной операции, создается легкий военный автомобиль «Витязь», сообщает РИА Новости.

Он оснащен системой РЭБ «Волнорез». Сегодня уже почти собран первый опытный образец автомобиля.

В качестве вооружения на машине могут устанавливаться зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

В Петербурге жёнам участников СВО предоставили бесплатный проезд в транспорте

Жёны участников специальной военной операции смогут бесплатно пользоваться городским транспортом в Санкт-Петербурге, сообщает RT.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте необходимо оформить бесплатный проездной билет в ГКУ «Организатор перевозок».