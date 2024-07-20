В России рассказали о взаимодействии «Тора» с «Панцирями»

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», которые используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), способны взаимодействовать с другими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

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Отмечается, что «Тор-М2» способен обнаруживать и сбивать снаряды систем HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, баллистические ATACMS и дроны. Вертолеты и самолеты, включая обещанные Киеву F-16, также не являются сложной целью для ЗРК.

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«Машина показала себя эффективно, поражает цели почти стопроцентно. Обнаружение у нее на очень высоком уровне. Мы видим как малоразмерные цели, так и скоростные. Можем взаимодействовать с другими комплексами — "Бук", "Панцирь" — через внутреннюю связь или телекодовую связь. Мы можем видеть то, что видят они, а они видят то, что видим мы. Мы можем работать в движении и постоянно меняем свое местоположение», — сказал начальник расчета ЗРК группировки войск «Юг» с позывным Мамай.



В июне заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что разработку морской версии ЗРК «Тор-М2КМ» могут завершить к концу 2024 года.