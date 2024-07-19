Хуситы взяли на себя ответственность за атаку по Тель-Авиву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление шиитского движения в Йемене.

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«Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив», — цитирует агентство пресс-релиз организации.



До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение «воздушной цели».

Как минимум два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве. Сообщается, что двое пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека получили помощь на месте происшествия — у них шок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС.

Ранее премьер Израиля посетил юг сектора Газа.