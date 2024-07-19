В России создадут легкий военный автомобиль "Витязь" для нужд СВО

В России создадут новый легкий военный автомобиль "Витязь", оснащенный системой РЭБ "Волнорез". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора предприятия-разработчика данной машины ООО "Арго" Константина Багдасарова. Машина будет отправлена в зону спецоперации (СВО). "Создавая проект "Витязь", мы исходили прежде всего из желания сделать легкий, простой в обращении автомобиль, который при этом обладал бы мощным тяговитым двигателем и был бы защищен такой эффективной модульной РЭБ как "Волнорез", для наших бойцов из разведгрупп и сил специальных операций, действующих в зоне СВО", - сказал Багдасаров. В основе автомобиля лежит платформа отечественного внедорожника УАЗ 469. Вместо бензинового мотора установлен дизельный силовой агрегат. На машину могут быть установлены зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ. Основным преимуществом нового автомобиля разработчик назвал ходовые качества и неприхотливость в обслуживании. По его словам, на сегодняшний день почти готов первый экземпляр автомобиля. До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств "Тайфун" и "Ахмат", компания "Ремдизель", собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков. Также АО "Ремдизель" завершило импортозамещение автомобиля "Тайфун-К53949". Машина получила название "Феникс". Бронеавтомобиль "Тайфун-К53949" способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.