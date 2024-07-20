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Reuters: Россия ответит на размещение американских ракет развёртыванием своих

Россия в ответ на размещение американских ракет в Германии может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на континентальную часть Соединённых Штатов. Об этом заявил аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн в интервью агентству Reuters.

СМИ: РФ ответит на размещение американских ракет развертыванием своих
© РИА Новости

При этом, по словам Кюна, появление американских вооружений на территории Германии не даёт Вашингтону никаких стратегических преимуществ.

Германия объяснила размещение ракет США ответом на действия России

«Это подпитывает и без того высокую напряжённость и провоцирует дальнейшую спираль эскалации», — отметил аналитик.

Ранее в Госдепе заявили, что США беспокоит будущий ответ России на размещение дальнобойных ракет в ФРГ.

Кроме того, сообщалось, что министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться, заявив, что размещение американских ракет США на территории Германии якобы является ответом на российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.

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