СМИ: РФ ответит на размещение американских ракет развертыванием своих

Reuters: Россия ответит на размещение американских ракет развёртыванием своих
Россия в ответ на размещение американских ракет в Германии может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на континентальную часть Соединённых Штатов. Об этом заявил аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн в интервью агентству Reuters.
При этом, по словам Кюна, появление американских вооружений на территории Германии не даёт Вашингтону никаких стратегических преимуществ.
Германия объяснила размещение ракет США ответом на действия России
«Это подпитывает и без того высокую напряжённость и провоцирует дальнейшую спираль эскалации», — отметил аналитик.
Ранее в Госдепе заявили, что США беспокоит будущий ответ России на размещение дальнобойных ракет в ФРГ.
Кроме того, сообщалось, что министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться, заявив, что размещение американских ракет США на территории Германии якобы является ответом на российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.