СМИ: РФ ответит на размещение американских ракет развертыванием своих

Россия в ответ на размещение американских ракет в Германии может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на континентальную часть Соединённых Штатов. Об этом заявил аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн в интервью агентству Reuters.

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При этом, по словам Кюна, появление американских вооружений на территории Германии не даёт Вашингтону никаких стратегических преимуществ.

Германия объяснила размещение ракет США ответом на действия России

«Это подпитывает и без того высокую напряжённость и провоцирует дальнейшую спираль эскалации», — отметил аналитик.



Ранее в Госдепе заявили, что США беспокоит будущий ответ России на размещение дальнобойных ракет в ФРГ.

Кроме того, сообщалось, что министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться, заявив, что размещение американских ракет США на территории Германии якобы является ответом на российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.