Над российским городом прозвучала серия взрывов

Над Курском прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По словам местных жителей, около 1:56 в городе прогремело от 7 до 10 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В одном из регионов Украины произошли взрывы

По данным Shot, над городом сбили украинские беспилотники.

В четверг, 18 июля, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об атаке дронов на регион. Он уточнил, что за день были уничтожены 18 беспилотников. В результате атаки произошел пожар в поле.