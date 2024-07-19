Над российским городом прозвучала серия взрывов

Над Курском прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, около 1:56 в городе прогремело от 7 до 10 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
В одном из регионов Украины произошли взрывы
По данным Shot, над городом сбили украинские беспилотники.
В четверг, 18 июля, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об атаке дронов на регион. Он уточнил, что за день были уничтожены 18 беспилотников. В результате атаки произошел пожар в поле.