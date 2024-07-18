Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас сильно ослаблены, но западные союзники уже не могут им помочь. Об этом Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, западные страны не способны поддерживать военные усилия, необходимые армии. Он отметил, что задача российских войск заключалась в уничтожении потенциала противника, и сейчас они ее выполняют.

Названы последствия нового наступления ВСУ

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность в неизбежном поражении Украины на поле боя. По его словам, на саммите НАТО страны признали, что не могут обеспечить ВСУ всем необходимым оружием.