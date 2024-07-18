В НАТО назвали последствия продолжения конфликта на Украине

Генерал Кристофер Каволи, главком объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, заявил, что затягивание конфликта на Украине может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, военачальник рассказал об особенностях противостояния в ходе выступления на форуме по безопасности в городе Аспен в США.

«Конфликты в принципе плохо предсказуемы, но если они продолжительны, то предсказать что-либо еще сложнее», — констатировал Каволи.



По его мнению, военные могут извлечь немало уроков из конфликта на Украине. В частности, им следует понять, что затягивание боевых действий может привести к самым неожиданным поворотам.

В США предупредили Украину о неизбежном поражении

На ходе военных действий сказались такие факторы, как поставки техники и боеприпасов, скорость формирования и оснащения боеспособных подразделений, отметил Каволи.