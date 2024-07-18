Названы последствия нового наступления ВСУ

Второе контрнаступление ВСУ значительно усилит позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Первое контрнаступление проходило в период с июня по конец декабря 2023 года. В его ходе ВСУ утратили большое количество живой силы и бронетехники. Вместе с тем, они смогли занять только несколько населенных пунктов. В 2024 году большую часть этих пунктов снова взяли под контроль российские военные.

«Если будет еще одно катастрофическое украинское наступление, русские выйдут из него чувствуя себя еще более победоносными, чем сейчас», — отметил Меркурис.



В связи с этим, отметил эксперт, Москва будет менее заинтересована вести переговоры с Киевом. Кроме того, добавил он, Россия ужесточит позиции, которые были озвучены ранее.

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По его оценке, очередной провал ВСУ приведет к тому, что боевики нацбатов и различных политических объединений придут в ярость.