Названы причины, по которым бойцы ВСУ массово сдаются в плен

Одна из основных причин сдачи украинских военнослужащих в плен — это отсутствие мотивации воевать, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, среди бойцов ВСУ немало тех, кто капитулирует из-за тяжелого положения на фронте, однако многие осознают, что сражаются не за интересы своей родины.

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Основная часть попадает в плен, когда заканчиваются патроны или когда получают ранения, — мы потом лечим их как добрые люди. Но нужно учитывать, что, какая бы начинка в головах ни была, русские бьются с русскими. У многих украинцев появляется понимание, что они, по сути, воюют за химеру — за интересы США, НАТО, олигархов, Зеленского, — пояснил он.



Кроме того, на настроениях в ВСУ сказываются отношение властей и жесткие методы мобилизации, когда на фронт попадают неподготовленные люди, считает эксперт. Дандыкин заметил, что среди сдавшихся есть те, кто не хочет возвращаться на родину — часть из них даже готова вступить в ряды ВС РФ.

Но нужно держать ухо востро. Есть такие бойцы, с которыми поработали СБУ и ГУР — они обычно рассказывают, что они пекари, парикмахеры, оружия никогда в руки не брали. С такими следует отдельно работать и все выяснять, — подчеркнул он.



17 июля Россия и Украина провели 54-й раунд обмена пленными. На этот раз он прошел в формате «95 на 95» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны передали друг другу взятых в плен военнослужащих на границе в Белгородской области.