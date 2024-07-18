Раскрыта цель заведомо провальных попыток ВСУ атаковать Крым

Вооруженные силы Украины предпринимают заведомо провальные попытки атаковать Крым, чтобы проверить эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

По мнению военного эксперта, ночные атаки на российский регион – это своего рода компенсация для украинской армии за неудачные попытки наступления в зоне проведения спецоперации.

«ВСУ пытаются компенсировать ночными атаками, диверсиями против гражданской инфраструктуры провалы наступательных действий на фронте. ВСУ попытались прощупать российскую ПВО и опять провалились», – пояснил генерал-майор.



Липовой считает, что Крым для Киева – «заноза, которая не дает покоя». Именно поэтому ВСУ пытаются нанести ущерб гражданской инфраструктуре региона. По мнению эксперта, запуск дронов и морских катеров происходит из районов Николаевской и Одесской областей, где могут находиться базы подготовки операторов и сборщиков БПЛА.

В Крыму прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

Он также отметил, что при последней атаке Киев хотел отвлечь российские силы ПВО беспилотниками, чтобы морские дроны смогли незаметно проскочить, передает NEWS.ru.

Напомним, с начала лета пляжи Крыма были атакованы со стороны ВСУ несколько раз. Сопротивление киевскому режиму началось с полуострова еще в 2014 году. Именно поэтому на данный момент Крым является главной целью ВСУ. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, они хотят усилить протестные настроения и сорвать курортный сезон.