Снайперша взяла в плен девушку-стрелка из ВСУ

Российская снайперша Мария рассказала, как однажды взяла в плен девушку-стрелка ВСУ из элитного батальона. По ее словам, украинка получила ранение.

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«Успела выстрелить первой. Но убивать не стала. Целилась в левое плечо и попала так, что пуля даже не задела кость, прошла по мягким тканям. Снайпершу ребята забрали, доставили к нам», – рассказала Мария.



Она отметила, что пленница оказалась редкостной бандеровской сволочью. Боец ВСУ что-то кричала по-украински. Ее отвезли в штаб, о дальнейшей судьбе пленной Мария ничего не знает, пишет «Царьград».

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Напомним, бойцы ВСУ устраивают массовые побеги за границу. Большинство из них отправляются в Молдавию.