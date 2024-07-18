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В США предупредили Украину о неизбежном поражении

Украину ждет неизбежное поражение на поле боя. Об этом предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube.

В США предупредили Украину о неизбежном поражении
© globallookpress.com

Он выразил уверенность, что украинским войскам уже не удастся преломить ситуацию. Риттер отметил, что участники саммита НАТО признали свою неспособность обеспечить Киев всем необходимым ему оружием, в то время как у российской стороны есть все, что ей требуется для борьбы.

«Траектория этого конфликта ведет к одной неизбежной реальности, что Украина проиграла военную фазу», — подытожил он.

Ранее Риттер призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее прекратить конфликт с Россией. По его словам, Москва предложила Киеву лучшую сделку, которую тот может получить в сложившейся ситуации.

Военные новости
Скотт Риттер