В ВСУ признали нехватку военных для обороны

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает военных для обороны на ряде направлений. Это признал замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает РИА Новости.

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По его словам, украинские подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях. Он подчеркнул, что на таких участках тяжело.

«Рассчитывать на серьезные не то чтобы на наступательные действия, а и на оборонительные — не приходится», — сказал Романенко.



Замначальника Генштаба ВСУ добавил, что призыв на фронт проводится не настолько решительно. Мобилизация не удовлетворяет текущие потребности, уточнил он.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинским властям стоит проводить мобилизацию по образцу Советской армии. Он призвал брать лучшее из советской истории республики, отметив, что в армии СССР системной подготовкой военнослужащих занимались все органы власти.