Газета The New York Times написала о том, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области были спорными, а военная операция в селе Крынки оказалась бессмысленной и жестокой. Газета.Ru

«[Позиции ВСУ] были разрушены интенсивным, комбинированным и продолжительным огнем противника», — заявил один из находившихся в Крынках бойцов. Журналисты NYT отметили изначальную уязвимость украинских позиций на левом берегу Днепра. Lenta.ru

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми заявил, что ему сложно найти хоть какие-то обоснования начала операции по захвату Крынок. Он предупредил, что если ВСУ снова попытаются создать плацдарм, то у них ничего не выйдет. Дело в том, что украинские военные, которые пребывали на лодках на другой берег, становятся легкой мишенью. Ura.Ru