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Гладков: шесть мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

Шесть человек пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области за сутки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шесть человек пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области за сутки
© РИА Новости / Антон Вергун
«Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но <...> их жизни ничего не угрожает», — сказал Гладков.

Военный заявил о ежедневном пресечении атак ВСУ на Белгородскую область

Он уточнил, что состояние пострадавших стабильное. Губернатор добавил, что собирается приехать к ним в больницу в субботу.

Накануне шесть человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по центру Кременной в Луганской народной республике.

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины обстреляли село Воронок Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов. Местные жители не пострадали.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил бомбу на машину жителя Курской области.

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Михаил Подоляк
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