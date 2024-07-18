Военэксперт объяснил слова Зеленского о победе под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский может получать фейковые доклады о боях под Харьковом, поэтому заявляет о победах ВСУ, предположил военный эксперт Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что высказывания украинского лидера основаны на незнании реальной ситуации.

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Наверное, Зеленский увидел победу в том, что где-то там на каком-то этапе ему перестали докладывать о том, что отступают ВСУ. То есть, это победа для Зеленского основывается только на бодрых докладах, которые делают ему его же военные. Его слова о победе основаны на его же незнании реальной ситуации, — высказался Перенджиев.



Он допустил, что президента Украины вводят в заблуждение собственные подчиненные. По мнению эксперта, в докладах о боях Зеленскому с большой вероятностью сообщают об успешных наступлениях и поражениях российских военных.

Командование ВСУ перешло к такой тактике, что если нет побед, то надо их придумать. Ведь главное не то, что их нет, а что они существуют в докладах. Но если русские будут это оспаривать, они скажут, что это русская пропаганда. А другие и не оспаривают, ведь есть доклады. Эта фейковость вдохновляет украинских военных, — заключил эксперт.



Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее сообщил, что российские силы взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. По его словам, это самый сложный участок боев в городе за последние сутки.