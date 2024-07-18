Евросоюз своей милитаризацией грозит спровоцировать «новую большую беду», рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала в случае своего переизбрания на второй срок на посту председателя ЕК до 2029 года превратить Европейский союз в оборонный.

Гаврилов напомнил, что отцы-основатели Евросоюза создавали его как сугубо экономическое объединение, делали все, чтобы предотвратить войну на континенте.

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В настоящее время, отметил чиновник, вся деятельность Брюсселя, напротив, направлена на «нагнетание военного психоза».

«[В частности, ЕС], вопреки первоначальным задачам, финансирует кровопролитие на Украине и своей милитаризацией грозит спровоцировать новую большую беду», — констатировал Гаврилов.



Ранее сообщалось, что многие промышленные площадки в Германии, Болгарии и ряде других стран в 2022-2024 годах существенно нарастили мощности, расширили штаты, увеличили ассортимент военной продукции.