У Германии закончились деньги и оружие для Киева

Германия намерена почти вдвое сократить свою военную помощь Украине. В проекте бюджета на следующий год на поставки оружия Киеву немецкое правительство заложило только четыре миллиарда евро вместо семи с половиной, выделенных на эти цели в текущем году. Сокращение Берлин оправдывает предстоящей выплатой Украине средств из фондов ЕС, а также согласованным странами G7 кредитом в размере 50 миллиардов евро. Однако власти Германии при этом умалчивают, что ни денег, ни оружия для Киева у них самих попросту больше нет.

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Проект бюджета на следующий год немецкому правительству удалось сверстать с большим трудом. Обычная, в общем-то, задача, как отмечает журнал Spiegel, на этот раз потребовала непосредственного участия канцлера Олафа Шольца и лидеров правящих партий. В течение нескольких недель они лично расписывали бюджетные статьи, пытаясь закрыть финансовую "дыру" размером в несколько десятков миллиардов.

"Если в дело должен вмешиваться начальник, то это равносильно признанию неудачи", - отмечает Spiegel.



В итоге проект все же сверстали, но только благодаря "учету воздуха", так у немецких бухгалтеров называется включение в баланс негарантированных доходов. Правительство, в частности, рассчитывает получить дополнительные деньги в связи с будущим ростом экономики, хотя случится этот рост или нет, никто точно не знает. Или, например, за счет остатков средств, которые, как тоже только предполагается, не будут полностью израсходованы министерствами и ведомствами.

"Проект бюджета представляет собой дурную смесь из "учета воздуха", различных уловок и сомнительных бюджетных практик", - отмечают в оппозиционном блоке ХДС/ХСС.



Но, несмотря на все уловки, от необходимости экономить избавиться так и не удалось. И надо заметить, что немецкий министр обороны Борис Писториус еще на саммите НАТО в Вашингтоне предупреждал о том, что Германия не сможет дать Украине желаемых миллиардов.

"Поможем, но только тем, чем сможем", - говорил он, призывая другие страны альянса "сделать больше" для Киева.



Впрочем, ведомство Писториуса и само не получило желаемого финансирования. Вместо увеличения на шесть миллиардов, как того требовал министр, оборонный бюджет Германии в следующем году вырастет только чуть больше чем на миллиард.

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По мнению издания Telepolis, возможной причиной сокращения военной помощи Украине могло стать и исчерпание запасов бундесвера. Немецкая армия и так уже отдала столько оружия, что вряд ли сможет справиться с собственными задачами.

"С каждой новой поставкой в Киев вероятность того, что Германия по-прежнему будет способна защитить себя и внести вклад в защиту НАТО, становится все меньше", - пишет издание.



При всем при этом Берлину надо удерживать планку военных расходов в два процента от ВВП. Иначе, в случае вполне возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом Германия рискует вызвать на себя гнев новой американской администрации. В окружении кандидата-республиканца, как говорят, уже сейчас внимательно следят за немецким оборонным бюджетом.