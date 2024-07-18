Стала известна судьба пропавших без вести под Крынками бойцов ВСУ

788 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавшие без вести под Крынками в Херсонской области, могли утонуть во время наступления. Как сообщает News.ru, такое предположение высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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По словам специалиста, в Крынках шли крайне активные бои. Украинские солдаты пытались наступать, однако их удалось остановить.

«Скорее всего, они утонули или были ликвидированы, а их тела ушли на дно. Человек просто исчезал под водой», — сказал Матвийчук.



Эксперт добавил, что ВСУ часто не забирают с поля боя раненых солдат. Матвийчук объяснил это тем, что пропавшие без вести не получают никаких привилегий, пока их судьба неизвестна. Таким образом государству не приходится нести за них ответственность, в том числе перед их семьями. Кроме того, командиры ВСУ не всегда успевают вносить данные о гибели бойцов. По этой причине они также попадают в списки пропавших.

Почти 800 украинских военных исчезли в Крынках. Что известно о пропаже полка ВСУ?

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024 года официально пропали 788 украинских солдат. Их объявили в розыск.