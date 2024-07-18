В Харьковской области заметили приток французов в ВСУ

Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что в регионе зафиксировали значительный приток французских наемников в ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Лисняка, иностранными наемниками, в основном французами, пытаются усиливать подразделения ВСУ и украинской военной разведки. По его данным, наемники прибывают в Волчанский и Харьковский районы области.

Названы задачи, которые выполняют иностранные наемники на Украине

Лисняк заявил, что в мае французских наемников перебросили в Харьковскую область на фоне продвижения российских сил. Он отметил, что ранее эти наемники находились на донецком и запорожском направлениях.

В середине марта в Минобороны РФ сообщили, что с начала СВО были уничтожены 5962 иностранных наемника Украины. Больше всего - из Польши (по оценке Минобороны, прибыло в страну 2960 польских наемников, 1497 из них погибли). Также сообщалось, что погибли 147 из 356 прибывших французских наемников.