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В Харьковской ВГА рассказали о военных преступлениях иностранных наемников ВСУ

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили более 50 военных преступлений в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

В Харьковской ВГА рассказали о военных преступлениях иностранных наемников ВСУ
© Lenta.ru
«Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области уже зафиксировано свыше полусотни эпизодов военных преступлений, совершенных иностранными наемниками на территории Харьковской области», — заявил Лисняк.

По его словам, иностранные граждане французского происхождения совершали акты сексуального насилия и похищения женщин в селах Глубокое и Лукьянцы

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