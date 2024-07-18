Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили более 50 военных преступлений в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области уже зафиксировано свыше полусотни эпизодов военных преступлений, совершенных иностранными наемниками на территории Харьковской области», — заявил Лисняк.



По его словам, иностранные граждане французского происхождения совершали акты сексуального насилия и похищения женщин в селах Глубокое и Лукьянцы