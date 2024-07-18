Трофейные Т-64БВ стали обзаводиться "царь-мангалами"

Оставшиеся в строю некоторых подразделений Российской армии танки Т-64БВ обзавелись "царь-мангалами". Один из образцов с такой усиленной защитой представлен в Telegram-канале "В свете событий".

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Причем, показана боевая машина до выезда на задание и после возвращения с него. Первоначально "шестьдесят четвертый" имел достаточно массивную защиту башни, а на бортовые экраны была навешена динамическая защита.

В ходе боевых действий танк всего этого лишился, но, похоже, вражеские средства поражения, хоть и снесли весь обвес, так и не смогли достичь основной брони.

Этот пример еще раз демонстрирует, каким расходником является "Контакт-1". Его "коробочек" почти всегда хватает ненадолго.

Что касается Т-64БВ, то они конечно же являются устаревшими, но, как известно, многое зависит от подготовки экипажа, а на этих танках воюют настоящие профессионалы.