Закинутая в бункер мина ТМ-62 похоронила боевиков ВСУ

Мины ТМ-62 оказались не только прекрасным противотанковым оружием, но и стали эффективным средством по уничтожению различных объектов, где укрываются боевики формирований киевского режима.

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В социальных сетях появилось видео, в котором демонстрируется, как боец одного из штурмовых подразделений 72-й отдельной мотострелковой бригады третьего армейского корпуса Южной группировки войск закидывает 10-килограммовый "сюрприз" в бункер с вэсэушниками из 93-ой механизированной бригады противника.

Судя по тому, что у видео не было никакого продолжения, последствия для находившихся под землей были очень печальными.

Ранее сообщалось, что подобные мины применяются также российскими дистанционно-управляемыми камикадзе "Лягушка". Правда, для этого необходимо, чтобы местность обеспечивала проезд колесного дрона.