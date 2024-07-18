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Полковник рассказал о применяемом ВСУ химическом оружии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют против российских военных химические препараты, вызывающие удушение, спазмы и другие симптомы, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Полковник рассказал о применяемом ВСУ химическом оружии
© Lenta.ru

«Постоянно идет информация о применении химических препаратов. Я бы не относил это к химоружию, но применяются раздражители, хлорные наполнители. Армия Украины пытается использовать различные вещества, которые можно квалифицировать как средства, ухудшающие здоровье солдат», — сказал полковник.

Он подчеркнул, что даже такие вещества запрещены Женевской конвенцией, поскольку вызывают тяжелые и крайне опасные симптомы.

«Соединения хлора вызывают удушение. Есть вещества, которые провоцируют появление нарывов, вызывают спазмы и конвульсии. Это, в частности, было замечено в Авдеевке, Часовом Яре», — напомнил Матвийчук.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ВСУ используют химическое оружие против российских войск. Он добавил, что соответствующая информация передается по профильным каналам.

Военные новости
Анатолий Матвийчук
Сергей Рябков
МИД России