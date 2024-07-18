Полковник рассказал о применяемом ВСУ химическом оружии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют против российских военных химические препараты, вызывающие удушение, спазмы и другие симптомы, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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«Постоянно идет информация о применении химических препаратов. Я бы не относил это к химоружию, но применяются раздражители, хлорные наполнители. Армия Украины пытается использовать различные вещества, которые можно квалифицировать как средства, ухудшающие здоровье солдат», — сказал полковник.



Он подчеркнул, что даже такие вещества запрещены Женевской конвенцией, поскольку вызывают тяжелые и крайне опасные симптомы.

«Соединения хлора вызывают удушение. Есть вещества, которые провоцируют появление нарывов, вызывают спазмы и конвульсии. Это, в частности, было замечено в Авдеевке, Часовом Яре», — напомнил Матвийчук.



Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ВСУ используют химическое оружие против российских войск. Он добавил, что соответствующая информация передается по профильным каналам.