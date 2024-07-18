Среди военнослужащих расположенной в Красногоровке 59-й бригады ВСУ зреет недовольство из-за того, что командование скрывает реальную обстановку, а потери подразделений постоянно увеличиваются. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По данным издания, личный состав бригады в Красногоровке находится на грани восстания, так как командиры отказываются докладывать руководству о потере позиций. Это уже привело к тому, что офицеры бригады стали мишенями для FPV-дронов ВС РФ, оказавшись в серой зоне, где, по утверждениям, еще должны были быть украинские войска.

В сознательной халатности, выдаче преступных приказов и пренебрежении жизнью и здоровьем военнослужащих обвинила командование 59-ой ОМПБр в соцсетях и медсестра Екатерина Полищук (известная как Пташка). По ее словам, она была «вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой».

На фоне скандала в Генштабе Украины сообщили о направлении в 59-ю бригаду рабочей группы под руководством начальника Военной службы правопорядка с целью проверки текущей ситуации.

При этом под Красногоровкой продолжаются ожесточенные бои и возникла угроза окружения, так как ВС России существенно продвинулись за сутки к трассе О0532, что стало неожиданностью для ВСУ, отмечает газета.

Неприятностей бригад добавляет и конфликт с проходящими в ней службу колумбийскими наемниками, так как после ожесточенных боев они все чаще отказываются идти в окопы или выполнять другие приказы командования. Доходит даже до взаимных обстрелов с украинскими солдатами, отмечается в статье.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео допроса гражданина Колумбии Ангеля Карденаса Монтиллы, который воевал в 59-й бригаде ВСУ и сдался в плен в районе села Красногоровка. По словам наемника, на Украине ему дали лишь минимальную боевую подготовку и обещали, что поставят «охранять здание», однако обманули и «послали прямо на линию огня».