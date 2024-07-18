Вернувшиеся из плена военные РФ сделали заявление

Находившиеся в украинском плену российские военные, которые вернулись ночью в Москву, рассказали, что чувствовали поддержку россиян.

Накануне в Минобороны России сообщили, что РФ вернула 95 российских военных, находившихся в украинском плену, в результате переговоров. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. Ночью освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.

Россия вернула 95 военнопленных с подконтрольной Киеву территории

"Замечательно, чувствовали поддержку населения, когда мы перешли границу, то есть люди махали нам, встречали нас улыбками. Это бодрит, придает силу, боевой дух, которых не хватало, так что эмоции очень положительные", - рассказал российский военнослужащий, видео распространило Минобороны России.



Другие военные также поблагодарили ведомство и руководство страны за то, что помогли вернуться на родину.

"Позвонил маме, папе, они были безумно рады. Хочу отправить деда с бабушкой на море, просто сделать маленькую приятность", - поделился своими планами другой военный РФ.



Обмен пленными между Россией и Украиной 17 июля стал пятым по счету с начала года, всего в РФ за этот год уже вернулись 555 военнослужащих. Столько же возвращено украинской стороне. Обмены, по обнародованным ранее данным Минобороны РФ, проходили 31 января, 9 февраля, 31 мая, 25 июня и 17 июля.