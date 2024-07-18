Генштаб Украины сообщил о выходе ВСУ из Урожайного

ВСУ вышли из Урожайного из-за невозможности удерживать свои позиции в населенном пункте. Об этом рассказал спикер украинской группировки «Хортица» Назар Волошин.

«Позиции ВСУ были разрушены, и держать в Урожайном личный состав было угрозой для жизни наших военных», — передает слова Волошина украинское издание «Страна.ua».



В ВСУ признали разгром своих позиций в Крынках

Он добавил, что военные Украины отошли на другие позиции и «полностью контролируют ситуацию» на данном направлении.

В Минобороны РФ 14 июля объявили об освобождении села Урожайное. Российские военные приступили к разминированию населенного пункта.